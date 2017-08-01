LRC

Loopring adalah protokol untuk pertukaran dan pembayaran yang terukur dan aman di Ethereum menggunakan zkRollup. Loopring's zkRollup sekarang tidak hanya mendukung perdagangan, tetapi juga transfer. Anda dapat mengirim token ETH dan ERC20 secara instan, gratis, dan dengan jaminan keamanan Ethereum 100% yang sama.

NamaLRC

PeringkatNo.341

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.75%

Suplai Peredaran1,368,115,710.5266128

Suplai Maks.0

Total Suplai1,373,873,397.4424574

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2017-08-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.053 USDT

All-Time High3.827154981643715,2021-11-10

Harga Terendah0.019860698096,2019-12-18

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

LRC/USDT
Loopring
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (LRC)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
