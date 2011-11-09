LTC

Litecoin adalah mata uang Internet peer-to-peer yang memungkinkan pembayaran instan, hampir nol biaya kepada siapa pun di dunia. Litecoin adalah open source, jaringan pembayaran global yang sepenuhnya terdesentralisasi tanpa otoritas pusat.

NamaLTC

PeringkatNo.20

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.002%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)430.73%

Suplai Peredaran76,716,564.48347135

Suplai Maks.84,000,000

Total Suplai84,000,000

Tingkat Peredaran0.9132%

Tanggal Penerbitan2011-11-09 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan4.3 USDT

All-Time High412.96014112,2021-05-10

Harga Terendah1.1137399673461914,2015-01-14

Blockchain PublikLTC

Sektor

Media Sosial

