LTC

Litecoin adalah mata uang Internet peer-to-peer yang memungkinkan pembayaran instan, hampir nol biaya kepada siapa pun di dunia. Litecoin adalah open source, jaringan pembayaran global yang sepenuhnya terdesentralisasi tanpa otoritas pusat.

NamaLTC

PeringkatNo.20

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.002%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)430.73%

Suplai Peredaran76,716,564.48347135

Suplai Maks.84,000,000

Total Suplai84,000,000

Tingkat Peredaran0.9132%

Tanggal Penerbitan2011-11-09 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan4.3 USDT

All-Time High412.96014112,2021-05-10

Harga Terendah1.1137399673461914,2015-01-14

Blockchain PublikLTC

Sektor

Media Sosial

LTC/USDT
Litecoin
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (LTC)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
