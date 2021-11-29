LUFC

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

NamaLUFC

PeringkatNo.2752

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran4,499,759

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai10,000,000

Tingkat Peredaran0.4499%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High61.91478374891038,2021-12-30

Harga Terendah0,2021-11-29

Blockchain PublikCHZ

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto.
LUFC/USDT
Leeds United FC
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (LUFC)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
