LYN

Everlyn AI adalah protokol video AI asli Web3 pertama yang menghasilkan video berkualitas sinematik hanya dalam 25 detik melalui model dasar miliknya, Everlyn-1.

NamaLYN

PeringkatNo.544

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.02%

Suplai Peredaran255,638,570

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2556%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.0104430541406704,2025-10-06

Harga Terendah0.057136597839542835,2025-12-05

Blockchain PublikBSC

PengantarEverlyn AI adalah protokol video AI asli Web3 pertama yang menghasilkan video berkualitas sinematik hanya dalam 25 detik melalui model dasar miliknya, Everlyn-1.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.