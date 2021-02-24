MASK

Mask Network diposisikan untuk menjadi jembatan yang menghubungkan pengguna internet dari Web 2.0 ke Web 3.0. Teknologi dasar Mask Network adalah aplikasi pesan terenkripsi peer to peer, dengan fungsi-fungsi baru yang terus menerus dibuat di sekitar fondasi ini.

NamaMASK

PeringkatNo.368

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)24.19%

Suplai Peredaran100,000,000

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran1%

Tanggal Penerbitan2021-02-24 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.85 USDT

All-Time High97.91962343,2021-02-24

Harga Terendah0.5230532270919396,2025-10-10

Blockchain PublikETH

PengantarMask Network diposisikan untuk menjadi jembatan yang menghubungkan pengguna internet dari Web 2.0 ke Web 3.0. Teknologi dasar Mask Network adalah aplikasi pesan terenkripsi peer to peer, dengan fungsi-fungsi baru yang terus menerus dibuat di sekitar fondasi ini.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

