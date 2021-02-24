MASK

Mask Network diposisikan untuk menjadi jembatan yang menghubungkan pengguna internet dari Web 2.0 ke Web 3.0. Teknologi dasar Mask Network adalah aplikasi pesan terenkripsi peer to peer, dengan fungsi-fungsi baru yang terus menerus dibuat di sekitar fondasi ini.

NamaMASK

PeringkatNo.368

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)24.19%

Suplai Peredaran100,000,000

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran1%

Tanggal Penerbitan2021-02-24 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.85 USDT

All-Time High97.91962343,2021-02-24

Harga Terendah0.5230532270919396,2025-10-10

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

