MCDX

McDonald’s xStock (MCDx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. MCDx melacak harga McDonald's Corporation (yang mendasarinya). MCDx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat terhadap harga saham McDonald's Corporation, sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

NamaMCDX

PeringkatNo.2112

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)104,885.46%

Suplai Peredaran3,043.03041979

Suplai Maks.∞

Total Suplai6,499.91711621

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High323.9792046009571,2025-12-18

Harga Terendah293.2122259186859,2025-10-10

Blockchain PublikSOL

PengantarMcDonald’s xStock (MCDx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. MCDx melacak harga McDonald's Corporation (yang mendasarinya). MCDx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat terhadap harga saham McDonald's Corporation, sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.