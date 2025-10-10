MCDX

McDonald’s xStock (MCDx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. MCDx melacak harga McDonald's Corporation (yang mendasarinya). MCDx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat terhadap harga saham McDonald's Corporation, sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

NamaMCDX

PeringkatNo.2112

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)104,885.46%

Suplai Peredaran3,043.03041979

Suplai Maks.

Total Suplai6,499.91711621

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High323.9792046009571,2025-12-18

Harga Terendah293.2122259186859,2025-10-10

Blockchain PublikSOL

PengantarMcDonald’s xStock (MCDx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. MCDx melacak harga McDonald's Corporation (yang mendasarinya). MCDx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat terhadap harga saham McDonald's Corporation, sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
MCDX/USDT
McDonald s xStock
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (MCDX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
MCDX/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (MCDX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...