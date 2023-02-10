MDAO

Komunitas pemegang token MarsDAO mengembangkan produk yang dirancang untuk menyelesaikan tiga tugas utama: 1. Memberikan keuntungan transparan di pasar mata uang kripto bagi pemegang token, 2. Memfasilitasi interaksi dengan pasar yang berkembang pesat, 3. Memecahkan masalah inflasi dengan model deflasi MarsDAO.

