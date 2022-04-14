MEMECOIN

Token meme murni pada platform Bonk, berfokus pada budaya meme dengan logika yang sangat sederhana dan tanpa konsep yang rumit—inti esensinya adalah memecoin itu sendiri.

NamaMEMECOIN

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSOL

PengantarToken meme murni pada platform Bonk, berfokus pada budaya meme dengan logika yang sangat sederhana dan tanpa konsep yang rumit—inti esensinya adalah memecoin itu sendiri.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.