MENGO

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

NamaMENGO

PeringkatNo.2009

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.57%

Suplai Peredaran14,697,115

Suplai Maks.30,000,000

Total Suplai30,000,000

Tingkat Peredaran0.4899%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.032450914997048,2021-11-10

Harga Terendah0,2021-11-29

Blockchain PublikCHZ

