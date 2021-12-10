METAV

MetaVPad adalah landasan peluncuran bertema metaverse yang mengklaim sebagai "membangun metaverse, satu blok pada satu waktu." MetaVPad melihat metaverse sebagai generasi berikutnya dari internet dan ingin mendemokratisasikan akses ke masa depan. Ini membantu bahan bakar, menyempurnakan, dan meningkatkan proyek yang berbeda yang dibangun di metaverse, dari jejaring sosial melalui proyek token yang tidak dapat dipertukarkan hingga infrastruktur berbasis blockchain dan protokol interoperabilitas atau bahkan game blockchain.

NamaMETAV

PeringkatNo.6546

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.5,000,000,000

Total Suplai220,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.9426878513314326,2021-12-10

Harga Terendah0.00065886750345142,2025-12-26

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

