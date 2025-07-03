METAX

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NamaMETAX

PeringkatNo.1334

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)141 868,17%

Suplai Peredaran7 799,89823532

Suplai Maks.∞

Total Suplai35 799,89500436

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1543.8216023323089,2025-07-03

Harga Terendah582.6841065136559,2025-11-19

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

