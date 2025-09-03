MISSION

MissionPawsible adalah platform GameFi seluler yang terintegrasi dengan mulus ke dalam aplikasi perpesanan, dimulai dengan Telegram, yang dikembangkan oleh tim di balik BabyDoge — salah satu memecoin terbesar di dunia. Platform ini menata ulang konsep pembangunan kota seluler klasik melalui ekonomi Web3 yang didukung oleh token $MP, di mana progresnya membuka hadiah musiman dan kumpulan hadiah. Selain membangun, pengguna dapat berkompetisi dalam permainan kasual melawan agen AI atau menantang teman di ruang pribadi — semuanya tanpa meninggalkan obrolan. Dengan onboarding instan, mekanisme yang menarik, dan akses ke komunitas yang besar, MissionPawsible menghadirkan game blockchain ke platform yang sudah digunakan orang setiap hari.

NamaMISSION

PeringkatNo.4217

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.500,000,000,000

Total Suplai0

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000031145798993297,2025-09-03

Harga Terendah0.000000991278840168,2025-12-02

Blockchain PublikTONCOIN

Sektor

Media Sosial

