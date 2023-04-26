MONG

The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

NamaMONG

PeringkatNo.2183

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran581,196,039,603,956

Suplai Maks.690,000,000,000,000

Total Suplai690,000,000,000,000

Tingkat Peredaran0.8423%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000000354717971428,2023-05-06

Harga Terendah0.000000000014558853,2023-04-26

Blockchain PublikETH

PengantarThe MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.