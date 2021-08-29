MOOV

dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.

NamaMOOV

PeringkatNo.2531

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran731,180,094

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.09832978,2021-08-29

Harga Terendah0.000454010466711012,2025-12-31

Blockchain PublikETH

Sektor

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.