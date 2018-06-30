MX

MX TOKEN (MX) adalah aset digital terdesentralisasi yang dikembangkan oleh platform MEXC berbasis blockchain Ethereum. Sebagai token asli MEXC, tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman perdagangan yang aman dan stabil bagi pengguna, dan menjadi pemimpin industri. Pemegang MX berhak atas sejumlah manfaat di MEXC, seperti imbalan untuk menyimpan MX, memberikan suara dan menerima langganan dengan diskon, serta mendapatkan airdrop gratis untuk memberikan suara pada daftar baru.

NamaMX

PeringkatNo.162

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)14.44%

Suplai Peredaran92,456,834

Suplai Maks.413,787,834

Total Suplai411,206,834

Tingkat Peredaran0.2234%

Tanggal Penerbitan2018-06-30 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.0092 USDT

All-Time High5.85335603455073,2024-04-09

Harga Terendah0.0420566690384,2019-11-25

Blockchain PublikETH

PengantarMX TOKEN (MX) adalah aset digital terdesentralisasi yang dikembangkan oleh platform MEXC berbasis blockchain Ethereum. Sebagai token asli MEXC, tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman perdagangan yang aman dan stabil bagi pengguna, dan menjadi pemimpin industri. Pemegang MX berhak atas sejumlah manfaat di MEXC, seperti imbalan untuk menyimpan MX, memberikan suara dan menerima langganan dengan diskon, serta mendapatkan airdrop gratis untuk memberikan suara pada daftar baru.

Sektor

Media Sosial

BursaDEX+
