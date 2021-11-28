NABOX

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

NamaNABOX

PeringkatNo.2318

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran208,614,091,935.19

Suplai Maks.1,000,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2086%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000375839325844436,2021-11-28

Harga Terendah0.000001572508954823,2025-04-20

Blockchain PublikBSC

