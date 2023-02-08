NAP

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

NamaNAP

PeringkatNo.1810

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)5.04%

Suplai Peredaran4,319,562

Suplai Maks.9,995,000

Total Suplai9,995,000

Tingkat Peredaran0.4321%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High9.872712934817597,2023-02-08

Harga Terendah0.33019360231020917,2025-11-21

Blockchain PublikCHZ

PengantarThe Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
NAP/USDT
Napoli Fan Token
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (NAP)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
