Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC).

Total Suplai76,939,361.4888581

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High5.530200004577637,2018-01-07

Harga Terendah0.00051073101349175,2014-10-31

Blockchain PublikNAV

