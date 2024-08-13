NEIROCTO

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

NamaNEIROCTO

PeringkatNo.410

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran420,684,558,357.83484

Suplai Maks.420,690,000,000

Total Suplai420,690,000,000

Tingkat Peredaran0.9999%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.003092736459733308,2024-11-12

Harga Terendah0.000002433929875167,2024-08-13

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

