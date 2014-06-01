NEO

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NamaNEO

PeringkatNo.141

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)21.88%

Suplai Peredaran70,538,831

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2014-06-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.159 USDT

All-Time High196.85299682617188,2018-01-15

Harga Terendah0.07228679955005646,2016-10-21

Blockchain PublikNONE

PengantarNEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

NEO/USDT
NEO
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (NEO)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
