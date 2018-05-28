NKN

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

NamaNKN

PeringkatNo.1027

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.18%

Suplai Peredaran795,808,801.1818864

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai795,808,801.1818864

Tingkat Peredaran0.7958%

Tanggal Penerbitan2018-05-28 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.0024 USDT

All-Time High1.48332395,2021-04-09

Harga Terendah0.00641054097117,2020-03-13

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

