NOCK

Dinamai dari Nockchain, token ini mewakili Layer 1 pertama yang menggunakan ZK-PoW, berfokus pada komputasi terverifikasi dan tingkat kesulitan adaptif, dengan perhatian terbaru dari bridge ke Base dan likuiditas di Aerodrome.

NamaNOCK

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

