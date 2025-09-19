NOWON

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

NamaNOWON

PeringkatNo.2033

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)208,534.01%

Suplai Peredaran1,522.16072592

Suplai Maks.0

Total Suplai1,522.16072592

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High964.7733841136985,2025-09-19

Harga Terendah704.849036149675,2026-01-12

Blockchain PublikETH

