NPCS

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

NamaNPCS

PeringkatNo.1997

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran969,714,773

Suplai Maks.999,991,308.8

Total Suplai999,991,308.8

Tingkat Peredaran0.9697%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.039471595460778795,2024-10-17

Harga Terendah0.001061877356465308,2025-12-25

Blockchain PublikSOL

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

NPCS/USDT
NPC Solana
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (NPCS)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
