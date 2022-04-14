NRABBIT

Ninja Rabbit (NRABBIT) bukanlah koin meme biasa—ini adalah token generasi baru yang berfokus pada keamanan, dibangun di atas BSC, menggabungkan kekuatan inovasi blockchain dengan pesona meme yang menyenangkan. Utilitas: Utilitas Koin Meme Keamanan, Hadiah & Staking Pemegang, Berbasis Komunitas, Akses Eksklusif & Airdrop, Ekosistem Kemitraan, dan Pertumbuhan Likuiditas.

NamaNRABBIT

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.21,000,000,000,000,000,000,000,000

Total Suplai21,000,000,000,000,000,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Loading...