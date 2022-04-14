NRABBIT

Ninja Rabbit (NRABBIT) bukanlah koin meme biasa—ini adalah token generasi baru yang berfokus pada keamanan, dibangun di atas BSC, menggabungkan kekuatan inovasi blockchain dengan pesona meme yang menyenangkan. Utilitas: Utilitas Koin Meme Keamanan, Hadiah & Staking Pemegang, Berbasis Komunitas, Akses Eksklusif & Airdrop, Ekosistem Kemitraan, dan Pertumbuhan Likuiditas.

NamaNRABBIT

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.21,000,000,000,000,000,000,000,000

Total Suplai21,000,000,000,000,000,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

