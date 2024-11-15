NS

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

NamaNS

PeringkatNo.1046

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.22%

Suplai Peredaran260,071,751.125

Suplai Maks.500,000,000

Total Suplai500,000,000

Tingkat Peredaran0.5201%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.5833504864798207,2024-11-15

Harga Terendah0.025476642294401934,2025-12-26

Blockchain PublikSUI

Sektor

Media Sosial

