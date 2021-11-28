NUM

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

NamaNUM

PeringkatNo.1209

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran857,472,333

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai867,535,317

Tingkat Peredaran0.8574%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.5431169107978384,2021-11-28

Harga Terendah0.005320104183681423,2025-12-08

Blockchain PublikBSC

PengantarThe vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.