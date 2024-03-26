NXRA

Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

NamaNXRA

PeringkatNo.1305

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran1,045,985,540.6158315

Suplai Maks.2,000,000,000

Total Suplai1,146,856,393.9922845

Tingkat Peredaran0.5229%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.28821044968834403,2024-03-26

Harga Terendah0.004613684954188836,2025-12-18

Blockchain PublikETH

