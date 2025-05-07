OBOL

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

NamaOBOL

PeringkatNo.1426

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.06%

Suplai Peredaran143,690,000

Suplai Maks.500,000,000

Total Suplai500,000,000

Tingkat Peredaran0.2873%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.5021534033503295,2025-05-07

Harga Terendah0.020073569748313178,2025-12-24

Blockchain PublikETH

