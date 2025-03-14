OBT

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

NamaOBT

PeringkatNo.958

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.17%

Suplai Peredaran5,100,000,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai9,900,000,000

Tingkat Peredaran0.51%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.03263069868224823,2025-03-14

Harga Terendah0.001938769452287648,2025-12-18

Blockchain PublikARB

PengantarOrbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.