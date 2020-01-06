OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

NamaOGN

PeringkatNo.750

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.60%

Suplai Peredaran654,245,694

Suplai Maks.1,409,664,846

Total Suplai1,409,664,846

Tingkat Peredaran0.4641%

Tanggal Penerbitan2020-01-06 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.136 USDT

All-Time High3.38825924,2021-04-08

Harga Terendah0.018833599755359903,2025-10-10

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

