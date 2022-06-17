OGY

OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.

NamaOGY

PeringkatNo.1102

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran7,828,640,875

Suplai Maks.0

Total Suplai10,415,928,549.598547

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.04584611512274245,2022-06-17

Harga Terendah0.000951824466558841,2025-12-31

Blockchain PublikOGY2

Sektor

Media Sosial

