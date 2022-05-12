OG

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

NamaOG

PeringkatNo.771

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)827.33%

Suplai Peredaran4,536,546

Suplai Maks.5,000,000

Total Suplai5,000,000

Tingkat Peredaran0.9073%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High24.808008379658524,2025-09-10

Harga Terendah1.1646614801723933,2022-05-12

Blockchain PublikCHZ

Sektor

Media Sosial

