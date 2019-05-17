OKB

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

NamaOKB

PeringkatNo.38

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0007%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)127.70%

Suplai Peredaran21,000,000

Suplai Maks.21,000,000

Total Suplai21,000,000

Tingkat Peredaran1%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High257.0287701424029,2025-08-22

Harga Terendah1.25311487482,2019-05-17

Blockchain PublikNONE

