ONT

Ontologi adalah proyek blockchain publik baru yang berkinerja tinggi & platform kolaborasi kepercayaan terdistribusi. Ontologi menyediakan blockchain publik berkinerja tinggi yang mencakup serangkaian buku besar terdistribusi lengkap dan sistem kontrak pintar. Kerangka kerja blockchain Ontologi mendukung sistem blockchain publik dan dapat menyesuaikan blockchain publik yang berbeda untuk aplikasi yang berbeda. Ontologi mendukung kolaborasi di antara jaringan rantai dengan berbagai kelompok protokolnya. Ontologi akan terus menyediakan modul umum pada infrastruktur dasar untuk berbagai jenis skenario terdistribusi, seperti kerangka kerja identitas digital terdistribusi, protokol pertukaran data terdistribusi, dan sebagainya. Berdasarkan persyaratan skenario tertentu, Ontologi akan terus mengembangkan modul umum baru.

NamaONT

PeringkatNo.387

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.75%

Suplai Peredaran934,260,568

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.9342%

Tanggal Penerbitan2018-02-26 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.2 USDT

All-Time High11.176600456237793,2018-05-03

Harga Terendah0.05169586211274867,2025-12-19

Blockchain PublikONT

PengantarOntologi adalah proyek blockchain publik baru yang berkinerja tinggi & platform kolaborasi kepercayaan terdistribusi. Ontologi menyediakan blockchain publik berkinerja tinggi yang mencakup serangkaian buku besar terdistribusi lengkap dan sistem kontrak pintar. Kerangka kerja blockchain Ontologi mendukung sistem blockchain publik dan dapat menyesuaikan blockchain publik yang berbeda untuk aplikasi yang berbeda. Ontologi mendukung kolaborasi di antara jaringan rantai dengan berbagai kelompok protokolnya. Ontologi akan terus menyediakan modul umum pada infrastruktur dasar untuk berbagai jenis skenario terdistribusi, seperti kerangka kerja identitas digital terdistribusi, protokol pertukaran data terdistribusi, dan sebagainya. Berdasarkan persyaratan skenario tertentu, Ontologi akan terus mengembangkan modul umum baru.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.