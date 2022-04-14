OPS

OpSwap Protocol adalah agregator DEX lintas rantai berbasis EVM yang ditingkatkan dengan AI, dibangun untuk ekosistem opBNB. Dengan menggabungkan likuiditas dari platform DeFi dan CeFi secara mulus—termasuk swap, DEX orderbook, dan pasar OTC—OpSwap memastikan perdagangan multi-rantai yang efisien, aman, dan tanpa hambatan. Baik Anda menukar aset atau mengoptimalkan transaksi lintas rantai, OpSwap memberikan kecepatan, perlindungan, dan likuiditas yang besar dalam lanskap DeFi yang terus berkembang.

NamaOPS

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarOpSwap Protocol adalah agregator DEX lintas rantai berbasis EVM yang ditingkatkan dengan AI, dibangun untuk ekosistem opBNB. Dengan menggabungkan likuiditas dari platform DeFi dan CeFi secara mulus—termasuk swap, DEX orderbook, dan pasar OTC—OpSwap memastikan perdagangan multi-rantai yang efisien, aman, dan tanpa hambatan. Baik Anda menukar aset atau mengoptimalkan transaksi lintas rantai, OpSwap memberikan kecepatan, perlindungan, dan likuiditas yang besar dalam lanskap DeFi yang terus berkembang.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
OPS/USDT
OPSWAP
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (OPS)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
OPS/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (OPS)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...