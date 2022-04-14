OPS

OpSwap Protocol adalah agregator DEX lintas rantai berbasis EVM yang ditingkatkan dengan AI, dibangun untuk ekosistem opBNB. Dengan menggabungkan likuiditas dari platform DeFi dan CeFi secara mulus—termasuk swap, DEX orderbook, dan pasar OTC—OpSwap memastikan perdagangan multi-rantai yang efisien, aman, dan tanpa hambatan. Baik Anda menukar aset atau mengoptimalkan transaksi lintas rantai, OpSwap memberikan kecepatan, perlindungan, dan likuiditas yang besar dalam lanskap DeFi yang terus berkembang.

NamaOPS

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarOpSwap Protocol adalah agregator DEX lintas rantai berbasis EVM yang ditingkatkan dengan AI, dibangun untuk ekosistem opBNB. Dengan menggabungkan likuiditas dari platform DeFi dan CeFi secara mulus—termasuk swap, DEX orderbook, dan pasar OTC—OpSwap memastikan perdagangan multi-rantai yang efisien, aman, dan tanpa hambatan. Baik Anda menukar aset atau mengoptimalkan transaksi lintas rantai, OpSwap memberikan kecepatan, perlindungan, dan likuiditas yang besar dalam lanskap DeFi yang terus berkembang.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.