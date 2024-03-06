OP

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

NamaOP

PeringkatNo.84

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)5.26%

Suplai Peredaran1,944,092,497

Suplai Maks.4,294,967,296

Total Suplai4,294,967,296

Tingkat Peredaran0.4526%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.851507085185996,2024-03-06

Harga Terendah0.2517966931432332,2025-12-26

Blockchain PublikNONE

