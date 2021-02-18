PAID

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

NamaPAID

PeringkatNo.1772

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,02%

Suplai Peredaran542 833 217,26

Suplai Maks.594 717 456

Total Suplai589 686 914,6

Tingkat Peredaran0.9127%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High6.38388509,2021-02-18

Harga Terendah0,2021-06-16

Blockchain PublikBASE

PengantarPAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
PAID/USDT
PAID Network
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (PAID)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
PAID/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (PAID)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...