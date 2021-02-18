PAID

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

NamaPAID

PeringkatNo.1772

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,02%

Suplai Peredaran542 833 217,26

Suplai Maks.594 717 456

Total Suplai589 686 914,6

Tingkat Peredaran0.9127%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High6.38388509,2021-02-18

Harga Terendah0,2021-06-16

Blockchain PublikBASE

PengantarPAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.