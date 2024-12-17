PENGU

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

PeringkatNo.75

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0002%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.34%

Suplai Peredaran62,860,396,090.04

Suplai Maks.0

Total Suplai88,888,888,888

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.05738,2024-12-17

Harga Terendah0.003714633269373105,2025-04-09

Blockchain PublikSOL

