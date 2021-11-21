PEOPLE

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

NamaPEOPLE

PeringkatNo.428

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.43%

Suplai Peredaran5,060,137,334.7

Suplai Maks.0

Total Suplai5,060,137,334.7

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.1851931054831471,2021-12-23

Harga Terendah0.000709875438770561,2021-11-21

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

