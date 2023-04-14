PEPE

Pepe lelah menonton semua orang bermain kentang panas dengan koin Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon Inu yang tak ada habisnya. Inu telah memiliki harinya. Saatnya meme paling dikenal di dunia ini mengambil takhtanya sebagai raja meme. Pepe hadir untuk membuat memecoin hebat lagi. Diluncurkan secara rahasia tanpa presale, tanpa pajak, LP terbakar dan kontrak ditolak, $PEPE adalah koin untuk rakyat, selamanya. Didorong oleh kekuatan memetik murni, biarkan $PEPE menunjukkan jalan kepadamu. Dalam Lord Kek kami percaya.

NamaPEPE

PeringkatNo.35

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0008%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran420,689,899,653,542.56

Suplai Maks.420,689,899,653,542.56

Total Suplai420,689,899,653,542.56

Tingkat Peredaran1%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000028247247045764,2024-12-09

Harga Terendah0.000000000010627701,2023-04-14

Blockchain PublikETH

