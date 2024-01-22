PHOTO

SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space.

PeringkatNo.5069

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.0

Total Suplai1,826,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.056992179446309,2024-01-22

Harga Terendah0.3170444911518947,2026-01-08

Blockchain PublikBSC

