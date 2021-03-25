PIG

PIG adalah token pertanian hasil tinggi tanpa gesekan. Ada pajak 5% untuk setiap transaksi: 3% terkunci dalam likuiditas 2% dibagikan kepada pemegang PIG yang sebanding dengan jumlah PIG yang dimiliki.

NamaPIG

PeringkatNo.4409

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.00000551,2021-05-11

Harga Terendah0,2021-03-25

Blockchain PublikBSC

PengantarPIG adalah token pertanian hasil tinggi tanpa gesekan. Ada pajak 5% untuk setiap transaksi: 3% terkunci dalam likuiditas 2% dibagikan kepada pemegang PIG yang sebanding dengan jumlah PIG yang dimiliki.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.