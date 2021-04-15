PIT

Pitbull adalah token self-staking yang kepemilikannya dilepaskan dan diberikan kepada komunitas setelah dibuat. Desentralisasi kekuasaan ini telah memungkinkan Pitbull untuk berkembang sebagai proyek berbasis komunitas 100% yang menerima pemegang yang terlibat secara nyata dan pertumbuhan yang cepat setiap hari. Ini telah menjadi eksperimen sosial yang unik di mana para investor diintegrasikan ke dalam proyek baik dari sudut pandang komunitas maupun pembangunan.

NamaPIT

PeringkatNo.1075

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran40,192,158,063,660,000

Suplai Maks.100,000,000,000,000,000

Total Suplai100,000,000,000,000,000

Tingkat Peredaran0.4019%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.00000001,2021-04-15

Harga Terendah0,2021-05-05

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
PIT/USDT
Pitbull
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (PIT)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Loading...