PKR

Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.

NamaPKR

PeringkatNo.3114

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.03%

Suplai Peredaran193,639,424

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1936%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.769846334852004,2021-11-16

Harga Terendah0.000130960361648144,2023-08-02

Blockchain PublikMATIC

PengantarUsing the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.