Planck adalah tumpukan infrastruktur modular yang terdiri dari Planck₀, protokol Layer-0 untuk meluncurkan rantai AI dan protokol DePIN, dan Planck₁, blockchain Layer-1 berbasis komputasi dengan utilitas GPU tertanam dan infrastruktur tokenisasi. Planck mendukung seluruh siklus AI—memungkinkan pengembang dan perusahaan untuk membangun, melatih, dan menerapkan model pada infrastruktur GPU terdesentralisasi kelas perusahaan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan penyedia cloud tradisional.

NamaPLANCK

PeringkatNo.2098

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)8.18%

Suplai Peredaran76,556,786

Suplai Maks.500,000,000

Total Suplai500,000,000

Tingkat Peredaran0.1531%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.9983808504073908,2025-11-13

Harga Terendah0.011706576515113828,2025-12-21

Blockchain PublikBSC

