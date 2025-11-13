PLANCK

Planck adalah tumpukan infrastruktur modular yang terdiri dari Planck₀, protokol Layer-0 untuk meluncurkan rantai AI dan protokol DePIN, dan Planck₁, blockchain Layer-1 berbasis komputasi dengan utilitas GPU tertanam dan infrastruktur tokenisasi. Planck mendukung seluruh siklus AI—memungkinkan pengembang dan perusahaan untuk membangun, melatih, dan menerapkan model pada infrastruktur GPU terdesentralisasi kelas perusahaan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan penyedia cloud tradisional.

NamaPLANCK

PeringkatNo.2098

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)8.18%

Suplai Peredaran76,556,786

Suplai Maks.500,000,000

Total Suplai500,000,000

Tingkat Peredaran0.1531%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.9983808504073908,2025-11-13

Harga Terendah0.011706576515113828,2025-12-21

Blockchain PublikBSC

PengantarPlanck adalah tumpukan infrastruktur modular yang terdiri dari Planck₀, protokol Layer-0 untuk meluncurkan rantai AI dan protokol DePIN, dan Planck₁, blockchain Layer-1 berbasis komputasi dengan utilitas GPU tertanam dan infrastruktur tokenisasi. Planck mendukung seluruh siklus AI—memungkinkan pengembang dan perusahaan untuk membangun, melatih, dan menerapkan model pada infrastruktur GPU terdesentralisasi kelas perusahaan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan penyedia cloud tradisional.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
PLANCK/USDT
Planck
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (PLANCK)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
PLANCK/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (PLANCK)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...