PlaysOut adalah infrastruktur penerbitan berkinerja tinggi yang mendorong masa depan permainan tertanam. Dirancang untuk era superapp, PlaysOut memungkinkan pengembang meluncurkan dan meningkatkan skala ribuan mini-game secara global melalui satu integrasi yang mulus. Dengan mengubah aplikasi dengan lalu lintas tinggi menjadi lingkungan permainan interaktif, PlaysOut meningkatkan keterlibatan, retensi, dan monetisasi. Arsitekturnya yang terbuka dan interoperabel menjembatani Web2 dan Web3, mendukung kolaborasi ekosistem dan menghadirkan pengalaman digital generasi mendatang tanpa hambatan atau sistem yang terfragmentasi. PlaysOut adalah mesin pertumbuhan untuk hiburan interaktif, di mana setiap ketukan membuka nilai dan setiap permainan mendorong ekonomi on-chain ke depan.

NamaPLAY

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Total Suplai100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

