Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

NamaPNG

PeringkatNo.1060

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.32%

Suplai Peredaran224,373,971

Suplai Maks.230,000,000

Total Suplai230,000,000

Tingkat Peredaran0.9755%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.98749156,2021-08-25

Harga Terendah0.010871739675202628,2023-10-24

Blockchain PublikAVAX_CCHAIN

