POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

NamaPOL

PeringkatNo.48

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0005%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.43%

Suplai Peredaran10,564,209,316.252495

Suplai Maks.0

Total Suplai10,564,209,326.252495

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.285660815666811,2024-03-13

Harga Terendah0.09846157937760518,2026-01-01

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

